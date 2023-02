"I capanni hanno valore storico e turistico Non vanno omologati. Nè abbattuti"

La contesa tra amministrazione comunale e capannisti, dopo un periodo di relativa tregua, è pronta a ripartire in grande stile. Ad innescare la nuova polemica è una determina dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, riferita ai proprietari di capanni nelle pialasse Baiona e Piomboni. Il documento, in sintesi, individua i titolari di concessioni nelle due aree e informa che "la comunicazione di fine lavori di riqualificazione o di rimozione, ripristino, deve avvenire tassativamente entro il 31 agosto 2023".

"È una decisione presa senza consultarci minimamente" dice Roberto Manzoni, presidente dell’associazione italiana Pesca Sportiva Ricreativa, conosciuta come Associazione dei capannisti. "Non ci hanno detto nulla a novembre quando sono giunti i risultati dei controlli per stabilire quali capanni rimuovere e nemmeno ora che hanno preso decisioni nei nostri confronti. Hanno scarsa considerazione del nostro lavoro".

Manzoni, che ha un trascorso da presidente della Confesercenti ribadisce che "occorre tenere in considerazioni l’utilità dei capanni sia come simbolo della tradizione ma anche da valorizzare in campo turistico, sono una risorsa. E poi non si può avere la pretesa che i capanni siano tutti uguali. La loro diversità è il bello di chi li ha costruiti, fanno parte della storia e della cultura di questi luoghi". "In ogni caso – ripete Manzoni – certe decisioni andavano concordate con noi, invece così ci piovono addosso dei provvedimenti che sono fuori dalla realtà". E qui emerge una questione economica non di poco conto. "Il 90% dei titolari del capanni sono anziani pensionati. Impensabile che abbiano 100mila euro per ristrutturare le strutture, mentre io credo che vada dato un futuro a questa tradizione, destinandole anche ad attività turistiche, visto il valore aggiunto che oggi possono rappresentare per chi cerca alternative ambientali, di vivere immerso nella natura. La cooperativa Atlantide, ad esempio, inizierà a portare villeggianti a visitare i capanni, è ciò che va incentivato".

Questi temi rappresentano il cavallo di battaglia di Manzoni fin da quanto è stato eletto a fine giugno scorso. "La difesa delle centinaia di capanni baluardo della cultura, storicità e tradizione delle nostre zone naturali, vissuti da migliaia di famiglie del territorio che, oltre a trovarvi un loro momento di relax, si prendono cura di questi ambienti e li valorizzano".

lo. tazz.