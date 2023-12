I carabinieri sequestrano 25 reti ai pescatori di frodo

Durante una attività straordinaria di controllo all’interno delle Valli di Comacchio, in particolare nelle aree adiacenti all’ “Argine degli Angeli” , nelle province di Ravenna e di Ferrara, i militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Ravenna e di Comacchio insieme al Nucleo Tutela Biodiversità di Casal Borsetti, hanno proceduto a sequestrare 25 reti abusive, posizionate da pescatori di frodo, per una lunghezza complessiva di circa 400 metri; la fauna ittica presente all’interno delle reti, ancora viva, è stata ributtata in acqua. L’attività di controllo e bonifica delle aree aggredite dal fenomeno della pesca abusiva è stata svolta con l’ausilio delle imbarcazioni in dotazione ai militari. Le reti trovate non conformi sono state poste sotto sequestro amministrativo e verranno distrutte una volta confiscate dall’autorità amministrativa - il Parco Delta del Po - che gestisce l’area protetta.