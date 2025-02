"I care", l’iniziativa per prendersi cura dell’ambiente. Raccolti cinque quintali di rifiuti sulle colline di Schignano

Dal motto di don Milani "I care", ovvero "me ne importa, mi sta cuore" che richiama alla responsabilità sociale di ognuno contro l’indifferenza, la sezione Bertini del Cai-Prato ha lanciato il progetto "I care" per avere cura dell’ambiente e delle montagne. C’è stato il primo appuntamento del progetto, dedicato alla pulizia dei sentieri dai rifiuti. In questa uscita, un gruppo di volontari ha ripulito i sentieri della collina di Schignano. Oltre cinque i quintali di rifiuti raccolti durante l’attività. L’evento si è svolto in collaborazione con l’associazione Acquerino Cantagallo e ha visto il patrocinio del Comune di Prato. Il Cai-Prato da 140 anni è a servizio della natura, di chi ama la vita all’aria aperta e sensibilizza al rispetto dell’ambiente. Sul sito www.caiprato.it saranno pubblicati i prossimi appuntamenti "I care". Per martedì 4 marzo con ritrovo alle 17 ai Bifolchi, il gruppo "Altropasso" del Cai propone il Carnevale a Casa Bastoni sulla Calvana, per festeggiare il martedì grasso. Seguirà apericena. Direzione dell’escursione: Cinzia Bacci,338 6178425.