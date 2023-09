I cassonetti della discordia. Residenti sul piede di guerra: "Toglieteli da via Serafino Ferruzzi"

Una decina di cassonetti per i rifiuti in via Serafino Ferruzzi diventano, a causa di quei ‘cittadini meno attenti alle regole civili’, una sorta di discarica. La segnalazione arriva da alcuni residenti che da tempo hanno notato che attorno a quei cassonetti, all’incrocio tra via Ferruzzi, via Diaz e piazza del Popolo, vengono scaricati piccoli mobili, scatoloni, cassette "che a volte rimangono per giorni". Non solo, assicurano sempre i residenti, capita anche di trovare "rifiuti maleodoranti che cadono a terra" e di imbattersi, la sera tardi, "in adulti più o meno ubriachi e adolescenti che orinano tra i cassoni". Tutto questo, aggiungono, di fronte alla Chiesa del Suffragio, tra le più frequentate dai ravennati e oggetto recentemente di un costoso restauro.

"La zona – proseguono – è di fatto il piazzale della chiesa e solo questo basterebbe a giustificare una riorganizzazione". Il problema era già stato evidenziato, ed era stato risposto che col nuovo sistema di raccolta dei rifiuti la situazione sarebbe cambiata, "ma non è avvenuto. Parliamo di una piccola zona di degrado evidente in un punto pedonale tra i più trafficati della città da ravennati, ma anche da turisti che arrivano da tutti gli hotel della città o dalle navi da crociera o dalla stazione ferroviaria". Per questo i residenti della zona propongono alcune soluzioni. "Dal meno costoso trasferimento dei cassonetti in piazza Garibaldi a lato del Palazzo della torre con l’orologio – suggeriscono –, dove ci sono i parcheggi per i taxi, che potrebbero trasferirsi sul lato del teatro, creando intorno una piccola zona verde con fioriere in corten e arbusti, al più costoso interramento della raccolta dei rifiuti, ormai diffusa in molti centri delle città del nord e anche a Ravenna davanti al Mercato coperto. Siamo consapevoli che nel post alluvione e trombe d’aria ci siano emergenze ben più gravi da risolvere, ma almeno un progetto da realizzare appena terminata l’emergenza ce l’aspettiamo".

"Amiamo tutti la nostra città – concludono i residenti – e vorremmo che fosse perfetta e pensiamo sia nostro dovere, più che nostro diritto, segnalare ciò che va migliorato. A volte la sensibilità dei nostri amministratori è molto alta, ad esempio lo è stata nella creazione di un corridoio fiorito in piazza Garibaldi per far sì che dal ‘voltone’ di piazza del Popolo e da via Serafino Ferruzzi si possa vedere la tomba di Dante. A volte è molto bassa, come nel caso di questi cassonetti".