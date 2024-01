I cavalieri faentini in gara sabato scorso ad Ascoli. Terzo Nicholas Lionetti

Lorenzo Savini e Lorenzo Melosso si sono aggiudicati la sfida all’anello e quella al bersaglio, della prima edizione del Torneo Storico Ascoli: città della Quintana. Terzo il faentino Lionetti nella sfida al bersaglio.

Supremazia, da parte dei cavalieri della Quintana di Ascoli, alla prima edizione del torneo storico andata in scena sabato scorso al campo de li giochi Squarcia della cittadina Marchigiana. L’evento ha inaugurato, il Settantennale della rievocazione storica. In tre categorie su quattro ha vinto un cavaliere legato ai sestieri ascolani. Fra i 4 cavalieri faentini in evidenza solo il privato Lionetti. Nella sfida all’anello, tra gli esperti, ha trionfato Lorenzo Savini, 22 anni, che dallo scorso anno difende i colori di Porta Maggiore. Nella sfida al bersaglio, invece, la ’riserva’ di Porta Tufilla, Adalberto Rauco, ha sbaragliato la concorrenza tra gli esordienti. Il torneo ha rappresentato per tutti i cavalieri una buona occasione per cominciare a muovere i cavalli, o provare nuovi destrieri, in vista della stagione delle giostre 2024. Presenti, ad assistere alla sfida, anche alcuni ’mostri sacri’ della Quintana come Paolo Margasini e Massimo Gubbini, ex Rione Verde. Nella sfida al bersaglio vittoria per Lorenzo Melosso in sella a Aethos con 1.272 punti. Seconda posizione (1.262 punti) per il campione Luca Innocenzi, attuale primo cavaliere del Borgo Durbecco di Faenza che ha cavalcato Love Story. Terzo posto, per il faentino privato Nicholas Lionetti, il quale tornava allo Squarcia dopo la brutta esperienza dell’ultima giostra di agosto che, anche a seguito della morte della cavalla Look Amazing, gli costò il licenziamento da parte della Piazzarola. Lionetti ha chiuso con 1.250 puntiin sella a Lady War. Nella sfida all’anello erano in gara altri tre cavalieri faentini.

g.g.