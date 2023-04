I cavalli corrono in cento opere Ecco la grande mostra per Baracca

Ottocento metri di spazio espositivo distribuito su 19 sale. Quelli che un tempo erano gli uffici dell’ex Banca di Romagna, al primo piano del palazzo che, in piazza Baracca, appartiene alla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, saranno, da sabato 6 maggio, sede della mostra ‘Come un’onda, come in volo (1923-2023). 100 cavalli per Francesco Baracca’. Un progetto espositivo che gravita sulla figura dell’eroe lughese, sul suo simbolo, condiviso con la scuderia di Maranello dopo la prima vittoria automobilistica di Enzo Ferrari al Circuito del Savio conseguita nel 1923, e sul centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare. A unire i tre aspetti è la figura del cavallo, protagonista della mostra costruita con le opere di 11 artisti del Novecento e 53 artisti contemporanei fra dipinti e disegni, completati da una scultura e una fotografia.

"Una delle cose che mi ha emozionato di più – spiega Massimiliano Fabbri, direttore del museo Baracca e curatore del percorso – è stato vedere la mostra prendere forma. Il risultato è frutto esclusivamente del lavoro interno, non abbiamo acquisito pacchetti già completi. Nel definire il tracciato abbiamo costruito un percorso storico legato al simbolo e all’insegna dell’Asso degli Assi, il celebre Cavallino Rampante, di cui sono svelate origini e sviluppi. Il cavallo – continua – è al centro della pluralità di rappresentazioni raccolte lungo la linea del tempo che si ramifica fino ai giorni nostri per aprirsi alle arti visive contemporanee". Le sale che si aprono sulla piazza e offrono, soprattutto dalla più centrale, una visione privilegiata sul monumento e sul cavallino tratteggiato sul fianco dell’ala, saranno a disposizione dell’amministrazione per i prossimi due anni in base al contratto siglato. "Questa opportunità ci permetterà anche di organizzare al loro interno delle sperimentazioni – continua Fabbri – legati ad attività laboratoriali oltre a progetti espositivi". La necessità di nuovi spazi da utilizzare e da integrare a quelli già presenti, come le Pescherie della Rocca, è stata sottolineata anche dal sindaco, Davide Ranalli e dall’assessora alla cultura, Anna Giulia Gallegati. "Abbiamo necessità di spazi espositivi come il pane – ha confermato Gallegati –. Lo spazio messo a disposizione dalla Fondazione ci dà respiro. Abbiamo assolutamente bisogno di una pinacoteca e, nel prossimo futuro, di spazi in grado di dialogare con il Novecento per mettere a disposizione di tutti, tutto quello che abbiamo, dal patrimonio pittorico a quello archeologico. Penso soprattutto ai bambini che dobbiamo supportare nel conoscere la nostra identità e la nostra storia". Le opere che saranno messe in mostra dal 6 maggio provengono da musei e collezioni private. L’inaugurazione sarà alle 17. Il percorso – a ingresso gratuito – sarà disponibile fino al 24 settembre.

Monia Savioli