I cent’anni del liceo scientifico ‘Oriani’

Sabato, alle ore 11, nell’Aula magna del Liceo scientifico Alfredo Oriani, saranno ufficialmente aperte le iniziative per celebrare i cento anni della scuola promosse con il patrocinio del Comune, del Planetario e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Interverranno il presidente onorario dell’associazione degli ex alunni Antonio Patuelli e il presidente Franco Gàbici. Da gennaio a maggio sono previsti sei incontri, quattro dei quali aperti al pubblico, ma altre iniziative sono in programma nel prossimo novembre, mese in cui nel 1923 iniziarono ufficialmente i corsi del nuovo liceo.

Il liceo scientifico ‘Oriani’ nacque nel 1923 a seguito della Riforma Gentile ma all’inizio non ebbe vita facile. La sua istituzione, infatti, suscitò non poche polemiche perché si diceva che in città era sufficiente il liceo classico. E a queste polemiche si aggiunse anche il ritardo dell’invio della domanda al Ministero e infatti Ravenna non figura nella Legge che decretava l’istituzione dei licei scientifici. Il Ministro Gentile, però, consigliò la Provincia di dar vita comunque a un liceo scientifico ’privato’ riservandosi di istituire entro l’anno scolastico il Regio Liceo. La prima sede fu presso l’Istituto Magistrale con ingresso in via Marco Dente 1 quindi si passò in via Rondinelli nei locali della Scuola Professionale e finalmente nel gennaio del 1951 gli studenti entrarono nel nuovo edificio di via Cesare Battisti dove un tempo era la sede della società di divertimento ‘la Sacca’. L’inaugurazione ufficiale avvenne però nell’anno scolastico successivo alla presenza delle massime autorità cittadine e con il discorso inaugurale del provveditore Giuseppe Dessì.

La nuova sede fu progettata per sole due sezioni e oltre alle dieci aule per gli studenti disponeva delle aule di scienze, di fisica e di disegno. Al pianterreno, grande novità per quei tempi, funzionava un piccolo bar utilizzato soprattutto dai professori. Erano lontani i tempi del consumismo e gli studenti si accontentavano dei “panini” e dei “maritozzi” che durante l’intervallo potevano essere acquistati per poche decine di lire. Fiore all’occhiello della struttura era la palestra attrezzata per la pallavolo e il basket. Ben presto però la struttura si dimostrò insufficiente per accogliere il crescente numero degli studenti tant’è che si resero necessari una ’succursale’ e un notevole ampliamento della sede originaria.