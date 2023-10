I cent’anni di Aldo Casadio: in buona salute, ha lavorato fino a due anni fa

In Bassa Romagna sono tante le persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato il secolo di vita. Martedì anche Aldo Casadio, a Glorie di Bagnacavallo, ha festeggiato il primo compleanno a tre cifre. Per l’occasione ha ricevuto la visita dell’assessore Francesco Ravagli, che l’ha omaggiato con un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri dell’amministrazione. Presente anche don Marco Farolfi, parroco di Villanova e Glorie.

Nato il 24 ottobre 1923 nel comune di Ravenna, dove ha lavorato per pochi anni in campagna, Aldo Casadio si è sposato nel 1949 con Marta Matteucci. Dieci anni dopo si è trasferito con la famiglie a Glorie, dove tuttora vive con la figlia Giovanna. Ha un altro figlio, Alberto, due nipoti e un pronipote. Il neo centenario ha lavorato come muratore e come dipendente di un’impresa di costruzioni; poi in proprio fino a 98 anni, continuando fino a quell’età a guidare addirittura l’auto. Appassionato di storia, si tiene costantemente informato e ama la lettura. In ottime condizioni di salute e molto lucido, è un signore tranquillo e riservato.