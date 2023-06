I cento anni di Edano Faccani: festa con i parenti e gli amici

La Casa Residenza Zalambani annovera un nuovo centenario. Il 13 giugno Edano Faccani ha festeggiato il suo compleanno assieme ai figli Carla e Flavio, ai nipoti e ai suoi pronipoti.

Edano è nato il 13 giugno del ‘23 a Mandriole, ed è il più grande dei suoi fratelli, in tutto sono tre. Fin da piccolo ha fatto il contadino, prima con i genitori poi con la moglie.

Si sposò con Lina, allora diciasettenne, il 16 marzo del 1944.

Dopo le nozze andarono subito a casa a festeggiare con i vicini e nel pomeriggio iniziarono subito a lavorare, lui nei campi e lei a lavare i panni alla mastella con la suocera.

Per un po’ di tempo abitarono tutti assieme e poi si trasferirono in diversi paesini della Romagna fino ad arrivare a Savarna.

Edano ha due figli adesso, uno purtroppo è deceduto durante il parto. 27 anni fa rimase vedovo e si traferì dalla figlia fino ai primi di novembre del 2021 dopo di che per alcuni problemi di salute non gestibili più a casa, Edano andò in Casa Residenza. È una persona solare, adora la compagnia femminile e ama scherzare e chiacchierare. Attorniato da tutti i parenti, ha festeggiato i suoi 100 anni.