I cento anni di Filomena ‘Mina’ Zinzani, grande festa nella sua Faenza con parenti e amici

Il sindaco Massimo Isola ha portato i saluti della città di Faenza a Filomena Zinzani, per tutti Mina, in occasione della festa per il suo centesimo compleanno. Nata il 14 marzo 1924, Filomena è rimasta vedova giovanissima. Dopo che il marito era dato per disperso nella campagna bellica in Russia durante la seconda guerra mondiale, ha dovuto allevare, con non poche difficoltà, i figli Nerina e Franco, oggi di 84 e 82 anni. Filomena per anni ha lavorato prima in casa come ricamatrice e poi come operaia alla Cisa. Dopo la pensione, fino allo scorso anno, ha vissuto nella sua casa di via Dal Pozzo, al terzo piano senza ascensore e veniva accompagnata negli spostamenti in città dalla nipote Verdiana, facendo senza problemi le scale per piccole passeggiate o per la spesa; oltre ad accudire la propria casa si dedicava alla cucina e alle sue amate marmellate e ciliegie sotto spirito. Dopo un problema di salute, dal quale si è ristabilita, ultimamente si è trasferita a casa della figlia Nerina, nell’hinterland milanese. Filomena, per festeggiare i cento anni, ha però voluto tornare nella sua Faenza.