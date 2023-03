I cento anni di Stellina Manaresi

Si allunga anche nel territorio della Bassa Romagna la già corposa lista di persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato il secolo di vita. Ad appena due giorni dai festeggiamenti (svoltisi venerdì a Fusignano) in occasione dei 104 anni di Elvira Balducci, domenica scorsa (26 marzo) in questo caso a Massa Lombarda, a tagliare il traguardo delle 100 primavere è stata Stellina Manaresi. Ospite della locale comunità alloggio ‘Villa Bonvicini’, la neocentenaria è stata festeggiata dai figli Vilma e Alessandro oltre che dal personale che l’accudisce quotidianamente, ricevendo inoltre la visita del sindaco Daniele Bassi, che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e una pergamena a nome dell’intera cittadina.

Nata il 26 marzo 1913 e vedova dal 2017 di Giuseppe, per molti anni Stellina ha lavorato nei magazzini ortofrutticoli, prima alla ‘fabbrichina’ (ora Conserve Italia) presso lo stabilimento dove oltre 70 anni fa sono nati i succhi di frutta Yoga e, successivamente, presso la Cooperativa Frutticoltori. Il figlio Alessandro è molto conosciuto in città, avendo gestito fino a poco tempo fa una oreficeria nella quale era spesso presente la madre.

lu.sca.