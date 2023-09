I Cerviaman pronti Gareggiano per Filippo

Il grande evento sportivo dell’anno si avvicina e la città inizia a essere pronta per Ironman Italy Emilia Romagna. Intanto, il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessora allo sport Michela Brunelli hanno consegnato ai Cerviaman, che in questi giorni stanno proseguendo gli allenamenti in vista del grande evento, la bandiera di Cervia. Lo stendardo è stato personalizzato con la scritta: "Cerviaman. Campioni di sport, campioni di vita", in riconoscimento della vocazione sportiva e sociale del gruppo. "Cerviaman è una realtà che rende orgogliosa Cervia – spiegano il sindaco e l’assessora –. Un’associazione che dedica il proprio impegno allo sport e al volontariato, che è profondamente radicata nella nostra città e che vive dei valori profondi dell’amicizia, della solidarietà e di aiuto al prossimo. Ringraziamo gli amici di Cerviaman per la loro sensibilità e per i loro progetti di solidarietà umana. La consegna della bandiera è un gesto simbolico, ma importante, che testimonia la stima e la gratitudine da parte dell’amministrazione comunale, riconoscente per il loro operato nella comunità".

Il ricavato della stagione dei Cerviaman verrà devoluto alla costruzione di un nuovo centro diurno per giovani disabili a Cervia, grazie al ’Progetto Filippo’ a cui è rivolta l’iniziativa benefica che parte dal coinvolgimento dei genitori di Filippo, 20enne cervese che soffre di tetraparesi spastica fin dalla nascita. Per raggiungere lo scopo, i Cerviaman hanno attivato diversi strumenti, dalla vendita delle magliette, disegnate dai ragazzi delle scuole elementari e disponibili in diversi punti vendita della città; alla presenza a numerosi eventi e cene, il cui introito sarà appunto devoluto a questo progetto. Nel 2022 il progetto solidale ha sostenuto Azzurra, una ragazza cervese affetta dalla sindrome di Rett, e l’Airett, (Associazione Italiana Rett).

i.b.