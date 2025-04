I chiostri francescani devastati dalle bombe

Ecco come si presentavano, ancora nei primi anni Cinquanta, i chiostri francescani, devastati dai bombardamenti e puntellati alla meglio con grosse travi di legno. La foto risale al 1953 e venne scattata nei primi giorni dell’avvio del cantiere per il recupero del porticato, lavori che furono finanziati dalla confinante Cassa di Risparmio e che si conclusero a fine ‘54. A fine ‘56 nei locali sovrastanti trovarono posto l’Archivio notarile e l’Archivio di Stato. La parte dei chiostri confinanti con la Tomba di Dante rimase invece abbandonata per anni e solo nel ‘74 venne restaurata.

A cura di Carlo Raggi