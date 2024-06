I cimeli di Gordini, ciclista sfortunato

La Cassa di Ravenna presenta presso il Private Banking di Ravenna in piazza del Popolo, fino al 9 luglio, una mostra su Michele Gordini. Il promotore è Andrea Valentini, uno dei tanti nipoti di Gordini.

Professionista dal 1920 al 1932, Gordini partecipò a quattro edizioni del Tour e nel 1927 fu protagonista di una epica quanto sfortunata tappa. Nella frazione tra Bayonne e Luchon di 326 chilometri infatti staccò tutti e accumulò ben 58 minuti di vantaggio sugli inseguitori. Stava per realizzare un’impresa leggendaria quando un guasto tecnico lo costrinse a percorrere tre chilometri a piedi ed in quel modo a perdere tutto il vantaggio. In mostra anche una bici di Gordini.