I cimiteri, non solo luoghi di morte

Il tempo passa e tra pochi, pochissimi giorni siamo alla commemorazione dei defunti. Il cosiddetto “Giorno dei Morti” – che di solito coincideva con le prime apparizioni della nebbia e del freddo – è una ricorrenza alla quale nessuno sfugge perché ciascuno tiene i propri. E quindi già in queste giornate si iniziano a vedere persone pulire le tombe, lustrare i marmi, rinnovare i fiori, vivendo ed esprimendo nel rapporto materiale il rispetto e il ricordo dei propri cari. C’è però un altro aspetto. Un tempo i nostri vecchi credevano che nella notte del primo di novembre gli spettri uscissero dalle tombe, tant’è che era invalsa l’abitudine di lasciare la tavola apparecchiata appositamente per i morti: sarebbero ritornati, occupando il posto che avevano occupato da vivi. Credenze, certo, che rivelano un rapporto con la morte e l’aldilà assai diretto, esattamente l’opposto d’oggi. Complice l’aumento delle aspettative di vita, ci si culla nell’illusione di un’eternità inesistente, rimuovendo o collocando sempre più avanti l’asticella, il momento finale. La morte dà fastidio, è qualcosa d’estraneo ai godimenti del mondo, tant’è che la si riprende con i cellulari quasi fosse un’eccezione, una curiosa anomalia da documentare, oppure la si insegue in assurde sfide sui social o la si osserva in tivù applicata a guerre lontane, magari appannata dalle velature censorie sovrimpresse per non proporre “immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità”: questa è la dizione. E invece dimentichiamo come nella nostra cultura contadina ci fosse un’altra sensibilità, un’assoluta confidenza con la morte dettata dall’abitudine a morbi, malattie, incidenti, e tutto quello che falcidiava la società. Non per caso, ma per necessità si facevano molti figli, essendo questo l’unico modo per contrastare l’elevata mortalità infantile e garantire la forza lavoro alle famiglie. Avrei una proposta che magari di primo acchito potrebbe sembrare un po’ balzana: includere nelle visite scolastiche anche la visita ai cimiteri. Non solo per prenderne confidenza, ma per far comprendere il senso della vita, la sua preziosità, il suo tempo limitato, l’esigenza di investirlo bene, l’unicità delle persone, il loro valore in vita, l’eguaglianza di ciascuno dinanzi all’ineluttabilità del destino. Forse avremmo figlioli meno fragili, meno attratti dall’illusorietà del mondo virtuale.