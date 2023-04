I cinquant’anni dell’Azienda di Soggiorno

Nel giugno del 1977 l’Azienda di Soggiorno e Turismo, presieduta da Giuseppe Jacono (al microfono), celebrò i 50 anni della fondazione in coincidenza con l’inaugurazione di una delle più rilevanti iniziative adottate, la sistemazione dell’area circostante il mausoleo di Teodorico con un fabbricato per i servizi, un parco e il vasto parcheggio per i pullman. Sul tema ‘Teodorico e Ravenna’ tenne una conferenza Guglielmo De Angelis D’Ossat (accanto a Jacono). Nella foto compaiono anche il rettore dell’Università di Bologna, Carlo Rizzoli, poi Angelini e Zannoni (presidente della Provincia).

A cura di Carlo Raggi