I cittadini di domani. Assegnate 27 borse di studio

Si è svolta ieri pomeriggio alla Sala Muratori della Biblioteca Classense la premiazione degli studenti vincitori delle borse di studio di Progetto Futuro, un’idea dell’ingegner Romeo Tasselli della Secam Srl, che conta sul supporto e l’organizzazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, dell’Usp, Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e della Fondazione Golinelli di Bologna. Sono state assegnate 27 borse di studio da 750 euro per alunno (per complessivi 20.250 euro), di cui 250 euro sotto forma di attività didattiche e formative da svolgere a Ravenna per la valorizzazione delle competenze in ambito metodologico, scientifico e tecnologico, per favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.

La giuria - basandosi su media dei voti, originalità, motivazione e completezza dell’elaborato dello studente e l’impegno sociale - ha selezionato i nomi dei giovanissimi studenti che hanno vinto la borsa di studio 2024. L’obiettivo è quello di premiare alunni ed alunne meritevoli che frequentano il quinto anno della scuola primaria del comune di Ravenna.

"Progetto Futuro – ha detto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Ernesto Giuseppe Alfieri alla presenza dell’assessore Comunale Giacomo Costantini e del dirigente del Miur Paolo Bernardi – si distingue dalle altre iniziative a sostegno dei giovani perché abbina due parole che mi stanno particolarmente a cuore: Futuro significa infatti giovani e significa città. Farvi lavorare e studiare, pensare e progettare su quella che sarà la città del futuro è un’idea geniale che non è solo un’occasione importante per tutti voi, ma lo è per tutti: perché voi sarete i futuri dirigenti, manager, amministratori, genitori, docenti, di questa città e iniziate qui oggi il vostro percorso che vi porterà a breve a ritrovarvi in azienda, nelle istituzioni, negli uffici pubblici".

Questi i vincitori delle borse di studio consegnate nel corso della cerimonia: Alma Brischia Contipelli, Giovanni Coriassi, Amelia Farabegoli, Emma Guerrini, Samuel Lombardi, Giorgia Pagnani (IC Randi), Filippo De Cesare, Margherita Mazzanti, Filippo Zuffi (IC del Mare), Michele Calderoni, Omer Shanin (IC Damiano), Nicolò Cordella, Penda Diarra Mbengue, Anna Orlando, Virginia Pannacci, Davide Pini, Giulia Saporetti (IC San Biagio), Alessia Crociati, Giorgia Lippi Bruni, Thiago Polidori, Matteo Spadoni (IC Valgimigli), Carlo Bendandi, Ettore De Masi, Pietro Francucci, Matilde Fusconi (IC Ricci-Muratori), Alessandro Ranieri (IC Darsena), Matilde Mazzoli (IC San Pietro in Vincoli).

Giorgio Costa