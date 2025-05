Giuseppe Tredici, che stava discutendo con gli amici proprio dell’aumentano dei farmaci, è piuttosto arrabbiato: "L’altro giorno sono andato in farmacia e ho dovuto pagare 6 euro, quando di solito non pagavo nulla. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno spiegato che ora si pagano anche i farmaci essenziali. Mai avrei pensato che una scelta del genere potesse arrivare da una giunta di centrosinistra, ma ormai non c’è più nessuna differenza. Non capiscono che i cittadini sono in difficoltà. Quando sono andato in pensione vivevo bene, poi il costo di tutto è iniziato ad aumentare: il caffè, il pane, la spesa. E adesso anche i farmaci. Non ne possiamo più".