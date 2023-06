I classici di Lucio Dalla con la band ’4 Marzo1943’

Al parco del Tondo di Lugo continua la rassegna ’Estate a tutto tondo’con musica dal vivo e buon cibo. Alle 21 di stasera la band “4 Marzo1943” proporrà un omaggio a Lucio Dalla per ricordare il grande cantautore morto nel 2012. Dalle ore 20, presso il punto ristoro, sarà possibile godersi una buona cena a base di fritto di pesce immersi nel verde rilassante del parco. Prossima iniziativa il 7 luglio con la “Notte rosa country”. Dj set e balli country con la scuola di ballo Free to Dance riscalderanno gli animi in occasione del Capodanno d’Estate della riviera romagnola.

L’ingresso agli eventi è gratuito ma si consiglia la prenotazione al 3454181235 per chi desidera cenare. Il punto ristoro “Il Tondo”, progetto della Cooperativa Sociale San Vitale, è gestito da un nucleo formativo rivolto a persone con fragilità coadiuvate da educatori esperti. Info sulla pagina Facebook ’Punto ristoro il Tondo’.