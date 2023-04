I classici secondo Vernocchi

Sarà Wilma Vernocchi la protagonista dell’appuntamento odierno dei Concerti di Primavera organizzati dall’associazione musicale ’Gabriele Fattorini’, in collaborazione col Comune di Faenza e Amici dell’Arte; l’appuntamento è oggi alle 17.30, nell’Auditorium di Palazzo degli Studi di Faenza (Via S. Maria dell’Angelo 1). Vernocchi, darà vita a una carrellata di melodie

variegate e coinvolgenti composte da illustri autori delle musiche e dei testi letterari.

Intitolato Recital, il programma che verrà interpretato comprende musiche di Giuseppe Sarti, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Francesco Paolo Tosti, Vincenzo Davico, Alberto Favara, Francesco Balilla Pratella e Geoges Bizet. In alcuni brani i testi letterari portano la firma di Olindo Guerrini, Gabriele D’annunzio, Rocco E. Pagliara. Pianista accompagnatore della Vernocchi è Giuseppe Ottaviani, nato nel 2001 a Sulmona, frequentante il III° anno del Triennio sotto la guida del M° Lorenzo Di Bella al Conservatorio ’G. Rossini’ di Pesaro. L’artista ha frequentato corsi di perfezionamento pianistico con illustri maestri e conseguito diversi premi in concorsi pianistici nazionali, Ingresso (si consiglia la prenotazione): Intero 7 euro; ridotto 5 (valido per le persone under 26, over 65 e soci Amici dell’Arte). Gratuito per i soci dell’associazione ’G. Fattorini’ in regola con la tessera 2023. Prenotazione e informazioni: 0546605029 e 388 1047968.