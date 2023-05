I collegamenti ferroviari ancora fuori uso

Per quanto riguarda la viabilità, i collegamenti autostradali sono tutti riaperti, mentre

non sono attualmente in servizio le linee ferroviarie; in particolare, la Lugo-Lavezzola

non è attivabile a breve per ingenti danni all’infrastruttura.

Ier sera non era ancora riaperto al traffico il ponte sulla San Vitale a Sant’Agata sul Santerno per consentire i lavori di ripristino arginale. Si sconsiglia di recarsi nel territorio di Conselice, salvo per strette necessità.

Si invitano i volontari a non raggiungere il territorio della Bassa Romagna di propria

iniziativa, ma di utilizzare l’apposito modulo di registrazione online

www.volontarisos.it: in questo modo è possibile dare la propria disponibilità solo nei

luoghi interessati da necessità effettive, evitando intralci alle operazioni in corso. Si ricorda che gli enormi movimenti di terra dagli alvei fluviali può aver determinato anche lo spostamento e affioramento di materiale bellico residuo della Seconda guerra mondiale. Si raccomanda prudenza: nel caso di avvestamenti è necessario avvisare immediatamente le

forze dell’ordine. Il Gruppo Hera, in accordo con le Amministrazioni e la Protezione civile, informa che è a disposizione un servizio straordinario di raccolta rifiuti per le strade colpite dell’alluvione senza limiti quantitativi e senza appuntamento.