I colleghi di Grisù salutano i bimbi. Donati giocattoli e panettoni

Momento speciale per i bambini del reparto pediatrico dell’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna. I piccoli pazienti hanno infatti ricevuto la visita de ’I colleghi di Grisù’ (foto), pompieri in turno libero, che hanno portato in dono giocattoli, materiale didattico e panettoni augurando loro una pronta guarigione ed un sereno Natale. ’Terreaudaci’ ha contribuito all’iniziativa donando orsacchiotti ai piccoli ricoverati.

"La presenza dei colleghi di Grisù nel reparto pediatrico è oramai una consuetudine – commenta Fabio Marzufero creatore del gruppo –. Il nostro obiettivo è dare il massimo con le nostre risorse spesso personali, al fine di contribuire ad alleviare situazioni di disagio che coinvolgono minori".

"Desidero inoltre ringraziare tutto il personale medico e infermieristico per il lavoro quotidiano che svolge con dedizione ed altissima professionalità, in situazioni molto delicate che necessitano di notevole sensibilità e lato umano", conclude Marzufero.

Il gruppo ’Grisú’ è stato accolto nel reparto diretto dal Primario Dott. Federico Marchetti dallo staff medico–infermieristico. Presenti anche i clown Perepe’ Tazum.