I colori della vita e della solidarietà. Un varietà per aiutare Martina

Sabato alle 20.30, al teatro comunale di Russi (via Cavour 8) andrà in scena il varietà ’I colori della vita’. Il ricavato della serata sarà devoluto per sostenere la causa di Martina, una ragazza che necessita di cure continue per garantirle buone condizioni di salute e di vita. Grazie alla caparbietà della famiglia, che non si è mai arresa, Martina ha intrapreso un percorso di attività riabilitative sia sotto l’aspetto fisico-motorio che di apprendimento per la comunicazione, dimostrando, con i progressi ottenuti e visibili a tutti, come lei sia una persona sensibile, intelligente e con una grandissima voglia di vivere, trasmettendo una energia indescrivibile a tutti coloro che le stanno a fianco.

Queste terapie richiedono un impiego di denaro esorbitante in gran parte gravante sul nucleo familiare, ecco perché si è creata la fondazione ’Il volo di Martina’ allo scopo di reperire fondi al fine di sostenere e consentire a Martina di proseguire sulla strada che possa portarle benefici e regalarle una vita dignitosa.

Per tutto questo, oramai da anni, si sono organizzati eventi per la raccolta di fondi da devolvere alla famiglia in modo da garantire un costante percorso riabilitativo che le permetta di mantenere uno stile di vita socialmente integrato. I gruppi più attivi sono geograficamente situati su Russi, Ravenna e Villafranca di Forlì, ma anche quest’anno la classe 5/a 1983 dei Geometri del Camillo Morigia di Ravenna ha deciso di rinnovare il sostegno a questa iniziativa, con l’intento di dare un segno tangibile del loro grande cuore.

Alla serata parteciperanno il gruppo musicale Jean Fabry, Liberamente Danza, Lisa Guarini e Lorenzo Galati, Beat Ballet Asd – Bagnacavallo, Tiziano Gatta, la compagnia teatrale ’Gli effimeri’ e Sonia Davis.

Per prenotazioni: 339-2214781. La biglietteria fisica del teatro, per l’assegnazioni di eventuali rimanenze, sarà aperta sabato dalle 19.