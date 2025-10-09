I colori dell’acqua in musica con la Toscanini Academy

Sono due gli appuntamenti di questa settimana nei comuni della Bassa Romagna proposti dalla rassegna ’Acqua’, il progetto di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Stasera a Massa Lombarda appuntamento con la Toscanini Academy-Ensemble e il loro viaggio musicale e sabato sera al teatro comunale di Russi con ’Nomadic. Canto per la biodiversità’, uno spettacolo di Telmo Pievani e Gianni Maroccolo.

Dopo la data di Fusignano, la seconda tappa del viaggio della Toscanini Academy sarà quindi stasera alla sala del Carmine di Massa Lombarda (ore 21), con un viaggio musicale attraverso l’acqua, un concerto in cui l’ensemble proporrà un repertorio che spazia dall’epos cinematografico alle delicate atmosfere classiche, dalle narrazioni dei cantautori alle sonorità contemporanee.

Ogni brano è una goccia che compone un grande affresco sonoro, dove l’acqua emerge come protagonista assoluta: dal celebre tema iconico di John Williams tratto dal film ’Lo squalo’ alle composizioni di Hans Zimmer per la colonna sonora de ’I pirati dei Caraibi’ e di ’Interstellar’ fino al cuore della musica classica, con musiche di Samuel Barber, Johann Strauss, Bedřich Smetana, Claude Debussy, Antonio Vivaldi. Infine la Toscanini Academy arriverà fino ai giorni nostri, con composizioni di Ludovico Einaudi, Enya e dei cantautori italiani, da Bersani a Battisti, da Gino Paoli a De Andrè.

Un concerto che, nell’intento degli organizzatori, è un invito a lasciarsi trasportare dalla corrente delle emozioni, esplorando le infinite manifestazioni dell’acqua: un elemento che nella musica sa essere allo stesso tempo fonte di vita e di distruzione, di serenità e di tempesta, di viaggio e di rifugio. Ad arricchire il programma della serata ci sarà la voce recitante di Giulia Pizzimenti.

La rassegna ’Acqua’ è resa possibile grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna e al sostegno di Crédit Agricole e Fondazione Teatro Rossini di Lugo. Ingresso unico a 5 euro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a: acqua@ater.emr.it, telefono e WhatsApp: 333-2424482 (domani dalle 15.30 alle 17.30).