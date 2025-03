I Comitati: "Grave stato di disagio degli alluvionati"

I Comitati Alluvionati dell’Unione della Romagna Faentina hanno scritto al presidente della Regione Michele De Pascale e alla Assessora al Welfare della Regione Isabella Conti per accendere un faro sul grave stato di disagio psicologico in cui versano molti cittadini a seguito degli eventi degli ultimi due anni.

"Vogliamo portare all’attenzione – scrivono – lo stato di profonda frustrazione che le popolazioni alluvionate di Faenza stanno vivendo da maggio 2023, in seguito alle devastanti alluvioni che, da allora, hanno colpito la città ben tre volte. Il 14 marzo, un ‘altra allerta rossa ha prodotto evacuazioni, mobilitazione della protezione civile per una piena del fiume Lamone che è andato di nuovo vicino alla esondazione anche in città".

Continua la lettera: "Nel 2023 la Caritas diocesana, dopo le alluvioni di maggio, si preoccupò del nostro stato di persone molto colpite dagli eventi e preparò un questionario per valutare lo stato della salute psicofisica della popolazione alluvionata, ottenendo 586 risposte. Degli intervistati ben 577 denunciarono paura, ansia, stress, agitazione, tachicardia, tristezza, senso di fragilità e abbandono, disturbi del sonno. Il futuro era visto con enorme preoccupazione per il timore di una nuova alluvione, e conseguenti danni per la propria casa e per le proprie finanze e, certamente non da ultimo, la paura di essere abbandonati dalle istituzioni e dalla solidarietà dei concittadini".

E ora, si legge nella missiva "sono passati quasi due anni dal maggio 2023 e la situazione è questa: sono stati fatti lavori di ripristino in somma urgenza, ma non interventi per la prevenzione, si procede con allerte meteo sempre più frequenti dovute a piogge che, purtroppo, a settembre 2024 hanno causato un’altra grave alluvione proprio nella parte più colpita della nostra città. Ormai tutti concordano sulla evidenza del fatto che i terreni collinari trattengono sempre di meno l’acqua e che bastano pochi giorni di pioggia sull’ Appennino, sbriciolato dalle numerosissime frane, per causare altri disastri. Il timore di prossime alluvioni è quindi aumentato, le finanze sono peggiorate per via di ristori complicatissimi e in gran parte da richiedere o da erogare, e per la svalutazione totale della propria proprietà. Il lavoro di ricostruzione privata finora fatto con una operosità encomiabile, tipica della popolazione romagnola, è stato tuttavia condotto con la paura di perdere tutto di nuovo, paura che frena tuttavia ancora molti dall’intraprendere la ricostruzione in assenza di garanzie sulla sicurezza del territorio e temendo ancora per la propria incolumità: più d’uno a settembre 2024 ha perso nuovamente tutto quanto faticosamente ricostruito".

I cittadini rappresentati dai Comitati si chiedono, quindi "quanto si potrà resistere a questo carico di stress che produce una pessima qualità di vita. Dov’è tutelata l’uguaglianza dei cittadini se qualcuno può liberamente vivere nel proprio quartiere sicuro, mentre altri debbono sempre più spesso scappare dalle loro abitazioni, legittimamente costruite e regolarmente autorizzate, per non rischiare di perdere anche la vita? Non è compito della Repubblica ’rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini?"