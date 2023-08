I comitati: "Serve supporto E un rinvio delle scadenze"

Dai quartieri alluvionati alle Pec inviate nei giorni scorsi a Quirinale, Palazzo Chigi e Regione. Nel mezzo ci sono le istanze presentate a livello di quartiere e a livello comunale, con le quali vengono posti i quesiti, e manifestate le criticità quotidiane a cui devono fare fronte le persone che hanno ancora la casa sventrata, l’auto inutilizzabile, o l’attività chiusa. Le risposte però tardano ad arrivare, e non per colpa di qualcuno in particolare, come sottolineano i cittadini, ma a causa di un sistema complicato e farraginoso, circostanze ribadite in più occasioni, e di rapporti anche sovracomunali che richiedono tempistiche diverse. Per questo i comitati, oltre a chiedere in linea generale tempestività e ristori, e una risposta concreta alle richieste sicurezza idrogeologica, fognature e opere pubbliche, chiedono di essere supportati. A cominciare dall’istituzione di una conferenza permanente e tematica sull’alluvione: "È uno dei punti che abbiamo sottolineato nel documento inviato al Comune – spiega Stefano Gaiardi, referente per Orto Bertoni –, consentirebbe una comunicazione più fluida ed efficace".

Poi ci sono le questioni legate a Cis e Cas sulle quali "Non si capisce quale sia il criterio con cui sono state erogate – prosegue Gaiardi –. Molti non hanno ricevuto nulla e non è una questione di termini di presentazione delle domande".

"Poi c’è la questione delle perizie – prosegue – ovvero mancano gli standard di adeguamento e le indicazioni. La gente è disorientata, per non parlare della scadenza in ottobre. Al momento non ci sono molti artigiani disponibili, per esempio non si trova neanche la vernice per ritinteggiare. Come si deve fare per concludere i lavori? Già un documento che chiarisca che il termine slitta a maggio 2024 sarebbe importante". Infine le interpellanze che riguardano i singoli quartieri, le perplessità legate ai fondi, e le preoccupazioni legate all’emergenza abitativa. Il comitato Borgo-Sarna si era incontrato già dopo la prima alluvione di inizio maggio, e molte sono le persone che lì non sono riuscite ancora a rientrare in casa. "Un rientro non è ancora ipotizzabile per chi è stato sommerso – spiega Scilla Pasi –. Ci sono case senza pavimenti e senza porte. I tempi sono lunghi. Abbiamo formulato anche un’istanza al Comune chiedendo un’audizione specifica. Abbiamo scritto in maniera propositiva, ma siamo ancora perplessi, e anche un po’ preoccupati".

Damiano Ventura