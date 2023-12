I commercianti:: "Qui lavoriamo, non c’è degrado"

"Noi ci siamo e lavoriamo ogni giorno per rendere questa zona vivibile". Chi quotidianamente alza la serranda al Centro San Biagio di via Cavina - la struttura nacque nel 1979 - replica così dopo l’articolo del Carlino di ieri nel quale veniva fotografato ciò che non va nella zona. Un quadro che i commercianti non condividono. Meris Damassa insieme al marito Roberto Zanfini è titolare del bar-pasticceria ’Mosaico’ in via Sergio Cavina 11 (foto Corelli). "Da questa mattina (ieri, ndr) ricevo telefonate di clienti che mi chiedono se siamo aperti, cosa che io ovviamente confermo". Nel nostro articolo si era dato conto di un dato oggettivo: quello della chiusura - avvenuta negli anni peggiori del Covid - di un altro bar. Damassa: "le persone sanno che siamo l’unico bar aperto qui, e dunque ora glielo sto ribadendo al telefono: siamo aperti". Il degrado raccontato nell’articolo "non dipende certamente da noi. Anzi. Noi ci alziamo ogni giorno e teniamo la zona pulita". Complessivamente, racconta un altro imprenditore, "qui al Centro San Biagio ci sono una decina di attività di vario genere aperte, oltre alla Coop, tra queste una banca, un’assicurazione e una palestra. Ciò significa che non vediamo tutto questo degrado. Certo, ci sono anche qui un paio di negozi sfitti, ma questo capita ovunque". Un errata corrige: la foto pubblicata ieri con le vetrine vuote riguardava il centro commerciale ’La fontana’, non il ’San Biagio’ come scritto.