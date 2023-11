I comportamenti eroici dei carabinieri nel calendario dell’Arma

C’è anche il ricordo delle alluvioni di Sant’Agata sul Santerno e Faenza sul calendario storico dei carabinieri 2024 (foto Corelli), presentato ieri mattina a Ravenna dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Andrea Lachi. In simultanea l’opera, pubblicazione nata nel 1928 e diventata nel tempo oggetto di culto per collezionisti, è stata illustrata a Roma, con Amadeus come presentatore d’eccezione. Le illustrazioni escono dalla matita dello studio di design Pininfarina, i testi dalla penna del giornalista Gramellini. A colpire sono soprattutto le pagine del mese di maggio, che uniscono due immagini diventate celebri, per altrettanti episodi a lieto fine durante l’alluvione: a Faenza quella del militare che portò in salvo un anziano, caricandolo sulle spalle; a Sant’Agata la notte di paura di due militari, travolti dalla piena del Santerno, dove uno salvò l’altro usando la mitragliatrice per afferrare il collega immerso nel fango.