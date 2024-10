I Concerti della domenica nel segno delle donne

Con il duo formato dal mezzosoprano Suzanne Kelling e dal pianista Piero Barbareschi, il 13 ottobre alle 11 nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, si aprirà la nuova stagione dei ‘Concerti della domenica’ firmati dall’associazione musicale Mariani, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Fino al 15 dicembre, sette gli appuntamenti inseriti nel cartellone significativamente intitolato ‘Nessun dorma’. "Non è solo un monito di evidente e forte pucciniana memoria – spiega il direttore artistico Romano Valentini –, quanto un invito che facciamo alle persone a venire in teatro un’ora prima, quindi alle 10, per fare la colazione insieme. Questa è una delle principali novità di quest’anno frutto della collaborazione con il Mercato Coperto, i gestori del bar del teatro. Oltre alla colazione offerta, per il pubblico sarà anche l’occasione di incontrare gli artisti".

Guardando ai contenuti della rassegna, c’è un filo rosso che lega i concerti: "Proponiamo un percorso al femminile – aggiunge Valentini –, alla scoperta di donne compositrici, interpreti, ispiratrici. Figure sia del passato che hanno attraversato la storia e hanno lasciato segni profondi nel contesto sociale, culturale e artistico del loro tempo, sia del presente". È un cartellone internazionale che ospita, oltre alla tedesca Kelling, il mezzosoprano irlandese Victoria Massey, presente il 27 ottobre insieme al clarinetto Claudio Tassinari e al pianista Padharic O Cuinneagain, e la pianista cinese Jin Ju, l’1 dicembre. Commovente la biografia di quest’ultima che ha iniziato a suonare a quattro anni. Ma la sua famiglia era povera e in quegli anni, dopo la rivoluzione culturale, possedere o trovare uno strumento ‘capitalista’ era quasi impossibile. "Mio padre mi portava in bicicletta in una specie di circolo – si legge nella sua biografia –. Doveva pedalare per un’ora e mezza pur di averne uno a disposizione. Qualche volta con mia immensa delusione, succedeva che fosse già occupato. Ma quando finalmente lo tenevo fra le mani non riuscivo a staccarmi da lui. A casa avevo una tastiera disegnata sul tavolo e mi esercitavo lì. Tutte queste difficoltà non facevano che accrescere la mia passione". Ci sarà spazio anche per alcune artiste ravennati, come Anna Brunelli, Federica Cardinali, Mary Veloce ed Elena Giroldi, attese per il 20 ottobre, e per la pianista Martina Frezzotti il 3 novembre.

Per quanto riguarda gli organici, da segnalare la presenza del Gershwin Quartet, accompagnato dalla voce di Sara Jane Ghiotti, per celebrare i 100 anni della ’Rapsodia in blue’ il 24 novembre. Non poteva mancare, infine, un originale omaggio a Giocomo Puccini nel primo centenario della morte, a cura dell’Italian Harmonist – Le voci della Scala, per la chiusura della rassegna a metà dicembre.

Roberta Bezzi