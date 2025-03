"I consumi sono in flessione. Qualcuno dovrà soccombere"

Considerando che la popolazione ravennate è stabile da anni, e quindi la ‘torta’ è sempre quella usando una metafora, è lecito chiedersi: non saranno troppi tutti questi supermercati? "Qualcuno è destinato inevitabilmente a soccombere – afferma De Lorenzi –, anche perché i dati a livello nazionale parlano di una leggera flessione dei consumi alimentari. Anche se ora siamo in deflazione, ossia i prezzi dei prodotti sono in calo rispetto a tempo fa, incidono molti i rincari delle bollette. E se l’italiano medio non rinuncia a vacanze, ristoranti e telefonini, è però diventato più bravo a fare la spesa, evitando gli sprechi e comprando lo stretto necessario". Per le attività commerciali stare sul mercato sarà sempre più difficile per gli alti costi fissi e per la concorrenza sempre più pressante. I primi a farne le spese, secondo il presidente degli alimentaristi di Confcommercio Ravenna, sono già i minimarket e alcuni negozi tradizionali, con evidente disagio per la popolazione più anziana. Gli unici a resistere saranno i negozi iper-specializzati, insostituibili per la loro bravura e capacità di offrire un servizio unico.