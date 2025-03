I controlli in piazza San Francesco. Droga nelle mutande, arrestato

Musica ad alto volume in piazza San Francesco. A riprodurla un gruppo di sei giovani. Per questo motivo mercoledì - l’intervento è delle 15.35 - due agenti della polizia locale si presentano sul posto. Alle forze dell’ordine era stata segnalata anche una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto i portici i due agenti, raggiunti nel frattempo da quattro colleghi, trovano il gruppo di ragazzi. I rappresentanti della polizia locale mettono gli occhi su un 26enne originario dell’Egitto, che risulta essere residente a Cervia: l’uomo verrà arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di cocaina e hashish.

L’africano svolgeva con tutta evidenza l’attività di spaccio - questo ipotizzano le forze dell’ordine - in piazza San Francesco, in pieno centro storico. L’uomo è stato trovato in possesso di 500 euro.

La sua situazione si è complicata quando non è stato in grado di mostrare i documenti attestanti la regolarità della sua permanenza in Italia. A quel punto il 26enne è stato portato al comando della polizia locale, dove è stato sottoposto a perquisizione personale. Nelle mutande aveve tre involucri in plastica contenenti rispettivamente 20, 22 e 22 grammi di hashish. Non è finita, perché nello zaino il 26enne aveva altri 100 euro e, nascosta nell’accendino, cocaina (0,41 grammi contenuti in un involucro di plastica). Nascosta infine nella cover del telefono cellulare c’era una sim card, presumibilmente utilizzate per svolgere la sua attività.

Il 26enne non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti rispetto all’origine della somma di 600 euro che portava con sé. Stando a quanto emerso dai controlli della polizia locale, l’egiziano è gravato da precedenti penali per rissa (l’uomo risulta essere disoccupato). Piazza San Francesco torna agli onori delle cronache per episodi di microcriminalità, che certamente non giovano all’immagine di città d’arte di Ravenna. La diffusione di musica ad alto volume nella zona, infine, non è purtroppo una novità.