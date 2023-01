I corsi alla Scuola arti e mestieri

Dopo la pausa per le festività, ricominciano i corsi per bambini, ragazzi e adulti della Scuola arti e mestieri di Cotignola. I laboratori sono dedicati ad attività artistiche tra cui disegno, pittura, cartapesta, fumetto, ceramica, riuso dei materiali, con le docenti Pamela Casadio e Alice Iaquinta; si svolgono fino al 31 maggio nelle due sedi della scuola: in via Cairoli 6 a Cotignola e in piazza Alberico a Barbiano. A Cotignola i corsi per bambini dai 5 agli 11 anni si svolgono il lunedì e il venerdì; per i ragazzi dagli 11 anni il mercoledì. "Tra ruggiti e garriti"è il laboratorio gratuito dedicato alla "cartapesta disegnata" per bambini dai 5 anni in su che si tiene a sabati alterni dal 14 gennaio al 20 maggio. Solo per questo corso, la prenotazione non è online, ma si effettua scrivendo a [email protected] Ci saranno anche corsi per gli adulti. Le iscrizioni si effettuano online (tranne che per il laboratorio "Tra ruggiti e garriti"): istruzioni nella pagina Facebook della Scuola arti e mestieri di Cotignola e nel sito del Comune di Cotignola www.comune.cotignola.ra.it. Info: 0545 908812, [email protected]