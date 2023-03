I costumi della lirica in mostra

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del ’Private Banking’ in Piazza del Popolo 30, fino a martedì prossimo, una nuova mostra dedicata a ’I Mimi della lirica’, esposizione di costumi di scena delle opere liriche Rigoletto e Tosca, appartenenti all’omonima associazione ravennate di amanti della lirica che ha creato, quarant’anni fa, una compagnia teatrale di dilettanti con lo scopo di divulgare l’amore per la musica lirica. La compagnia nacque nei locali del Circolo Escursionisti di Ravenna ed è composta da attori dilettanti, con il tenore ravennate Vittorio Pandano come regista, e produce autonomamente i costumi e i bozzetti scenici, grazie al prof. Francesco Fiori. Completano gli allestimenti delle vetrine della Cassa numerose foto di scena da opere e alcune locandine.