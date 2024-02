I Coyotes fermano la capolista Punta Marina. Mezzano costretto al pari

Frenano le prime della classe, nel girone A di Terza Ravenna. Infatti il Punta Marina, dopo il turno di riposo, subisce la prima sconfitta stagionale, per mano dei Coyotes che espugnano 2-0 il ’Cavallucci’ con una rete per tempo, la prima di Spelorzi, la seconda a causa di un autogol di Parroni nel finale. Non ne approfitta, però, pienamente il Mezzano, fermato sul pari casalingo (1-1) dal Bisanzio e questo malgrado il vantaggio quasi immediato (8’ pt) di Morabito. Bel successo, invece, della Compagnia dell’Albero di Giacomo Marrone che si impone 3-0 sul Mattei. Nel girone B la Pro Loco Reda vince 1-0 il big match di Prada grazie al 7º gol di Klejdi Sinani. Pro Loco che così resta in vetta assieme al Brisighella, a sua volta vittorioso 2-0 a Lugo grazie alla doppietta di Manisour (foto).

Risultati Terza Categoria (16ª giornata). Girone A: Atlas-Pol. Camerlona 1-2, C. Albero-E. Mattei 3-0, Mezzano-Bisanzio 1-1, P. Corsini-Monti 5-1, P. Marina-Coyotes 0-2, S. Romagna-Carpinello 1-1. Riposa: J. Cervia. Classifica: P. Marina 35; Mezzano 33; C. Albero 25; Atlas 25; Carpinello, Coyotes 22; Camerlona 20; J. Cervia 17; P. Corsini 16; Bisanzio 13; S. Romagna 12; Mattei 10; Monti 9. Girone B: Lectron-Giovecca 2-2, Lugo-Brisighella 0-2, Marradese-Biancanigo 0-0, Prada-P. L. Reda 0-1, Sp. Lugo-M. Bubano 3-1, Villanova-Ulisse&Penelope 5-1. Riposa: Vatra. Classifica: P. L. Reda, Brisighella 34; Prada 30; Sp. Lugo 26; Biancanigo 21; Giovecca 20; Lugo 19; Ulisse&Penelope 17; M. Bubano, Vatra, Villanova 15; Marradese 13; Lectron 8.

u.b.