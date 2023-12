I daini abbattuti in zona Parco : "Nel 2022 ne sono stati uccisi dieci"

"La ‘caccia in selezione’ degli ungulati, vale a dire cinghiali e daini, è un’attività che si svolge da tempo, la svolgono i cacciatori ed è possibile in tutte le aree in cui è legittimo cacciare. Peraltro è l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale a imporre l’eradicazione degli ungulati dalle zone di pianura. La selezione di daini e cinghiali è assoggettata alle norme della legge sulla caccia e dei calendari venatori, quindi vanno rispettati giorni e orari. Non è ammessa a partire da un’ora dopo il tramonto. Si tratta di una attività che incide irrisoriamente sulla popolazione dei daini che da noi supera le 700 unità: basti pensare che nel 2022 le squadre di cacciatori selezionatori ne hanno abbattuto una decina": chiare e nette le affermazioni della comandante della Polizia Provinciale, Lorenza Mazzotti, su quella che, al momento, è la situazione relativa alla sovra popolazione dei daini nella pianura ravennate e quindi nelle aree pre-Parco e Parco. Alla Polizia Provinciale spettano tutti i controlli in materia, di rispetto non solo delle norme relative all’esercizio venatorio, ma anche di quelle igienico-sanitarie: ogni esemplare ucciso infatti deve essere sottoposto al ‘visto’ dell’autorità sanitaria veterinaria prima di essere riconsegnato al cacciatore.

Oltretutto la ‘caccia in selezione’ è assoggettata a una serie di regole come il posto fisso e la posizione sopraelevata che inevitabilmente riducono il numero dei capi abbattuti. Una risposta netta, quella della comandante Mazzotti, necessaria anche perché negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli allarmi dei cittadini circa attività di caccia ai daini anche di sera con richiesta di intervento di polizia e carabinieri, come qualche giorno fa a Lido di Dante nei pressi del camping Classe. Segnalazioni raccolte anche dalla sezione ravennate di Italia Nostra che in una nota chiedeva spiegazioni su "uccisioni di daini presso la pineta di Classe". Con l’eccezione della pineta demaniale, tutto il vasto territorio agricolo a sud di lido di Dante è inserito nella zona di contiguità al Parco (ovvero pre-Parco) e la caccia alla selvaggina ordinaria (e agli ungulati) è quindi permessa. Come è permessa nelle pinete San Vitale e Classe. L’enorme presenza dei daini nel territorio del Parco e nelle aree limitrofe è un problema da anni al centro di incontri e polemiche fra Regione ed Ente Parco da una parte e ambientalisti dall’altra, pur a fronte, come si diceva, della imposizione di Ispra alla luce peraltro del dato scientifico che individua il daino come specie estranea all’ambiente di pianura, dove peraltro è inserito da oltre mezzo secolo (come non ricordare gli inserimenti dei primi anni Settanta di daini e cervi nel parco di Cervia!) e la cui proliferazione è stata un fenomeno completamente trascurato fino a non molti anni fa.

Anche recentemente, a metà novembre, organizzato dal Parco si è svolto un incontro con le associazioni animaliste e ambientaliste, le cui conclusioni - stando al direttore del Parco Massimiliano Costa - devono ancora essere messe nero su bianco in un documento finale la cui stesura appunto non sembra proprio facile. Se fuori dal Parco si procede alla ‘caccia in selezione’ (i cui risultati, come si è visto, sono esigui e altrettanto non molto incisiva risulta l’azione della ancora piccola famiglia di lupi che si muove nella pineta ai margini dell’Ortazzo), all’interno dell’area del Parco si può procedere solo nell’ambito di ‘piani di controllo’, l’ultimo dei quali varato ormai due anni fa e inattuato e che prevedeva la selezione attraverso la cattura. Piani di controllo che potrebbero essere adottati anche su tutto il territorio provinciale (perché ovviamente, il problema della proliferazione non ha confini) ma che finora non sono stati presi in considerazione.

Carlo Raggi