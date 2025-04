I daini sono circa 400: "Numeri in diminuzione per la presenza dei lupi"

Nell’area delle pinete ravennati e dell’Ortazzo-Ortazzino vivono anche i daini e, da qualche anno, i lupi. Ed è grazie alla presenza dei lupi che non saranno messi in campo i piani di contenimento del daino di cui si era parlato in passato. Piani di contenimento, tradotto: l’abbattimento degli animali."I daini ora sono in calo – spiega Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta –. Fino al 2023 invece la popolazione era in aumento. Il censimento del 2024 ha dimostrato che i capi erano in leggera diminuzione; quello effettuato nel marzo di quest’anno ha segnato un calo sensibile del loro numero".

A cosa è attribuibile questo calo della popolazione dei daini? Massimiliano Costa non ha dubbi: "È attribuibile alla presenza del lupo". Il numero dei lupi è difficile da stimare, nell’area c’è un nucleo definito ’storico’, il primo che si è insediato nel territorio ravennate di pianura, che ormai è diventato stabile e ha figliato negli anni. I branchi di lupi sono diventati due, per un totale che potrebbe arrivare a una quindicina di esemplari.

"I daini dall’ultimo censimento sono risultati essere poco più di 400 – continua Costa –, mentre in passato erano arrivati a 550 esemplari. Adesso quindi, come previsto anche negli incontri fatti con le associzioni, la scelta è quella di vedere come si evolve la loro popolazione grazie alla presenza del lupo che fa il suo dovere di predatore e si ciba dei daini".