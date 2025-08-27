I danni ad auto e case. Il Comune attiva sezione per aiutare i cittadini

Dopo l’urgente rimozione dei pini caduti e la ripartenza della località, ora è tempo di pensare a chi ha avuto pesanti danni dal fortunale. L’amministrazione cervese comunica di essersi attivata per rendere più agevole la parte burocratica legata alla presentazione dei documenti per l’attività di ricognizione e gestione dell’emergenza. Il Comune, infatti, sta attivando nel sito istituzionale una sezione dedicata all’’Evento calamitoso agosto 2025’, con l’obiettivo di raccogliere e fornire informazioni utili ai cittadini colpiti dagli eventi atmosferici recenti. All’interno della sezione sarà possibile: segnalare i danni causati dalla caduta di alberi pubblici su immobili o veicoli, tramite la compilazione online di un modulo dedicato. Alla segnalazione andrà allegata documentazione fotografica che identifichi chiaramente il danno, il luogo e l’albero coinvolto. Le informazioni raccolte consentiranno all’amministrazione di effettuare una prima ricognizione e valutare l’entità complessiva dei danni; comunicare la caduta di alberi privati, sempre tramite modulo online, allegando fotografie dell’albero caduto. Queste segnalazioni permetteranno di registrare le piante private abbattute a seguito dell’evento; consultare le principali domande frequenti relative alle modalità di segnalazione e agli adempimenti connessi; trovare i riferimenti dei servizi comunali competenti, per eventuali ulteriori chiarimenti o supporto. Nel frattempo, è uscito un nuovo aggiornamento dalla Protezione civile.

Oltre 100 le auto danneggiate su suolo pubblico mentre è ancora ignoto il numero di quelle su suolo privato. Per quanto riguarda i pini abbattuti nei prossimi giorni sarà fatta una stima più accurata; si sta facendo quindi passare la fase emergenziale per contare in modo più certo gli alberi caduti anche se ormai è confermato che i danni più ingenti riguardano la fascia dalla I° alla XIV° Traversa.

Quanto agli altri interventi, le condotte dell’acqua sono state ripristinate pur con soluzioni temporanee e sono risolte le situazioni critiche degli impianti fognari, la rete gas entro oggi sarà completamente ripristinata per la parte di competenza pubblica, poi il privato dovrà eventualmente occuparsi di verificare la funzionalità relativamente ai propri impianti interni alle abitazioni mentre per la rete della pubblica illuminazione si stanno mettendo in sicurezza le aree in cui sono caduti i pali di illuminazione e nel frattempo si stanno trovando soluzioni immediate per supplire le zone al buio.

Per quanto riguarda il verde pubblico sta proseguendo il lavoro di taglio e pulizia di tronchi e rami oltre allo spazzamento delle strade e i tecnici comunali stanno continuando le verifiche sulle alberature pubbliche potenzialmente pericolanti per valutarne l’eventuale abbattimento. I privati, per i propri alberi caduti sia in area privata che pubblica, devono provvedere autonomamente allo sgombero e alla pulizia, avvalendosi delle ditte specializzate ed è vietato ai privati mettere in strada tronchi e ramaglie dei propri alberi caduti. È attivo il servizio di recupero verde di sfalci e potature (no tronchi) da parte di Hera, contattando il numero verde. I Vigili del Fuoco sono ancora presenti a Cervia, stanno operando con i loro mezzi speciali e proseguendo negli interventi segnalati, in funzione della gravità delle situazioni e dell’urgenza di ogni singolo caso. È confermata la chiusura delle pinete e dei parchi alberati; pertanto, è vietato entrare nei suddetti luoghi. Si raccomanda ad ogni modo la massima attenzione negli spostamenti, non sostare nelle zone colpite e prestare attenzione dove si stanno facendo i lavori.

Ilaria Bedeschi