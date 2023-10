I dati della criminalità. Crollano i furti in abitazione ma primi per omicidi stradali

Ventunesima in tutta Italia, diciassettesima per furti in abitazione, prima per omicidi colposi e stradali (del resto i secondi sono una sottocategoria dei primi). È la fotografia che emerge dall’indice di criminalità del Sole 24 Ore, che ogni anno stila una ’classifica’ con i dati relativi all’anno precedente di tutte le province italiane, calcolando il numero di denunce per 100mila abitanti. Sul podio generale ci sono Milano, Rimini e Roma. Bologna è quarta mentre noi siamo per l’appunto ventunesimi, con 3.898,2 denunce per 100mila abitanti, ovvero un totale di 15.034. Il primo semestre del 2023 a confronto vede un calo del 7,1%, secondo quanto riferisce il quotidiano.

Andando a vedere il dettaglio, ci sono alcuni dati interessanti. Il primo è ovviamente quello che riguarda i furti in abitazione, che dal 2014 in poi ci ha visto primi quattro volte: nel 2014, 2015, 2020 e 2021. Quest’anno siamo diciassettesimi con 1.206 episodi denunciati, ovvero 312,7 ogni 100mila abitanti. Confrontando però le denunce si vede come il calo dal 2014 sia stato drastico: quell’anno infatti gli episodi riportati furono 3.289, ovvero il 63,3% in più rispetto al 2022, ovvero il dato più recente. Da allora la tendenza generale è stata di calo, e anche i successivi tre anni da ’primo posto’ (2015, 2020 e 2021) presentavano un numero di denunce decisamente inferiore al 2014, segno che il calo era stato generalizzato in tutt’Italia. Quello che è stato uno dei maggiori problemi del territorio negli ultimi anni, insomma, ora non è più così incisivo.

Quest’anno siamo invece diventati primi per omicidi colposi e stradali: la seconda categoria è quella che traina anche la prima, in quanto ne fa parte. Le denunce per omicidio stradale sono state 24 (6,2 ogni 100mila abitanti), 9 in più rispetto alle 15 del 2021 (quando eravamo quarti in Italia). I colposi sono 31 (di cui 24 stradali), ovvero 8 ogni 100mila abitanti: in questo caso nel 2021 erano 18.

Proseguendo nella panoramica, siamo ventesimi per omicidi volontari (3 denunce), 79esimi per tentati omicidi (4), 6° per violenze sessuali (65), 57esimi per sfruttamento della prostituzione (7), 39esimi per rapine (118), 65esimi per truffe e frodi informatiche (1.579), 39esimi per stupefacenti (201), 32esimi per danneggiamenti (1.650), 20esimi per lesioni dolose (490), 87esimi per incendi (20), 30esimi per percosse (117) e 28esimi per estorsioni (83). I furti in generale ci vedono 24esimi con 6.244 denunce: 15 quelle per ciclomotori rubati, 596 per furti su auto in sosta, 68 con strappo, 15 di motocicli, 118 per furti d’auto, 579 nelle attività commerciali, 681 con destrezza e, infine, 1.206 nelle abitazioni.

Sara Servadei