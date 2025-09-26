I dati della Polizia municipale: 353 verbali da gennaio. Sette ritiri e 26 veicoli senza assicurazione

Sono stati presentati alla cittadinanza i dati relativi all’attività della Polizia municipale sul territorio di Castel Bolognese. Dall’inizio dell’anno al 19 settembre sono stati elevati complessivamente 353 verbali del Codice della Strada, con 7 patenti ritirate e 26 veicoli risultati privi di assicurazione. Tra i casi più significativi spiccano due episodi di persone fermate per alla guida senza patente mai conseguita: situazioni che testimoniano la pericolosità di comportamenti del genere per l’incolumità collettiva e che richiedono la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine. A questi si aggiungono 125 mezzi sanzionati perché non revisionati, 13 violazioni per l’uso del cellulare alla guida e un caso di guida in stato di ebbrezza, che ha comportato una notizia di reato.

Un capitolo importante riguarda il sistema di videosorveglianza. Tutte le 74 telecamere contestuali presenti sul territorio comunale risultano oggi funzionanti, garantendo così un presidio visivo continuo nei punti più sensibili della città. Per quanto riguarda i varchi elettronici di lettura targhe, sono 15 quelli in funzione: la quasi totalità è operativa, 4 sono in corso di sostituzione.

Nel corso del 2025 sono state poi dedicate 40 ore all’educazione stradale, con incontri e lezioni rivolti in particolare agli alunni delle scuole di Castel Bolognese. Ci sono stati poi 84 servizi di vigilanza di quartiere, effettuati a presidio delle aree più sensibili.

"Ringraziamo il corpo della Polizia Locale e la sua comandante Sabrina Fabbri per il lavoro quotidiano che svolge con professionalità, presenza e senso di responsabilità" ha detto il sindaco Luca Della Godenza.