I dazi non incidono, cresce l’export: "Ma servono infrastrutture migliori"

L’economia ravennate è in salute con l’export che si è ripreso nonostante i dazi di Trump (+4,2%, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente) e nei primi otto mesi del 2025 sono cresciuti sia i turisti (+7,8%) che i pernottamenti (+5,1%). Resta debole la manifattura ma ci sono grandi speranze sul fronte del Porto, anche se le carenze infrastrutturali rischiano di essere il tallone di Achille della provincia: "Ravenna con la Zona logistica semplificata è come una Ferrari: abbiamo la macchina, abbiamo i piloti, ci manca la pista in cui correre, cioè le infrastrutture stradali e ferroviarie", ha detto ieri il presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna nel corso della riunione del Tavolo sulle opportunità economiche e occupazionali della provincia a cui hanno partecipato tra gli altri Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, Guido Caselli, direttore del Centro Studi di Unioncamere Emilia Romagna, e i vertici di Istituzioni e associazioni di categoria.

Ne è emerso che, nonostante il peggiorato scenario globale, la crescita del valore aggiunto in provincia di Ravenna, secondo gli ultimi scenari delineati da Prometeia (Ottobre 2025), registrerà un incremento dello 0,4% nel 2025 per poi accelerare (+1%) nel 2026. Valore aggiunto provinciale, dunque, che già da tempo ha segnato il sorpasso dei livelli del 2019 (11,4 miliardi) e la tendenza alla crescita continuerà anche quest’anno, con il superamento della soglia di 12 miliardi, tra i valori massimi della serie storica. "La vocazione imprenditoriale della provincia di Ravenna – ha sottolineato Guberti – resta salda, ma il tema infrastrutturale è centrale, è elemento fondamentale di competitività e sviluppo. Alcune priorità legate ai collegamenti stradali non sono più procrastinabili, a partire dalla messa in sicurezza della Romea e dal fatto che la tratta ferroviaria Bologna-Ravenna è stata classificata tra le 11 peggiori d’Italia e la situazione, come scriverò a Trenitalia, non è ulteriormente tollerabile, specie in vista delle opportunità che scaturiscono dalla Zls".

Intanto, in provincia di Ravenna prosegue la fase di rallentamento della manifattura (-0,6%) e la contrazione più accentuata del settore artigiano (-5,3%). Un segnale positivo proviene degli ordini esteri (+3,4%, trainati dalle imprese più grandi) e dal comparto delle costruzioni (+1,8%) che però vede penalizzate le piccole imprese artigiane (-0,3%), mentre per le imprese più strutturate (con almeno 10 dipendenti) si registra un aumento nel volume d’affari (+3,3%).

Positive le vendite al dettaglio (+1,5%) e soprattutto l’export delle imprese ravennati che nel primo semestre 2025 crescono del 4,2%. Bene il turismo: a Ravenna i turisti sono aumentati del 7,8% ed i pernottamenti del 5,1%.

Molto significativo l’incremento dei turisti stranieri, l’11,8%, ma anche i nostri connazionali hanno tenuto testa, in crescita del +6,8 rispetto nei primi otto mesi del 2024.

Giorgio Costa