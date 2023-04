I decessi legati all’amianto "La mia battaglia contro l’Inps Costretta a restituire 69mila euro"

"Perché ho deciso di rendere pubblico tutto questo? Per mio marito, che non c’è più". La ravennate Lidia Fabbri è la vedova di Enzo Ossani, morto di tumore l’8 luglio dello scorso anno. Anche lui lavorò alla Philips Carbon Black come Bruno Gulminelli, malato di mesotelioma e, come raccontato mercoledì dal Carlino, costretto a restituire all’Inps 26mila euro di benefici pensionistici inizialmente riconosciuti per aver respirato amianto durante la sua vita professionale. Una sentenza, poi, ribaltò le cose a sfavore del lavoratore.

Signora Fabbri, anche lei si è trovata in una situazione simile?

"Sì, è identica. Mio marito lavorò nella stessa azienda di Gulminelli 31 anni: venne assunto nel 1972 e andò in pensione nel 2003".

Cosa ha pensato quando ha letto il nostro articolo?

"Ho riconosciuto Gulminelli, che venne a farmi le condoglianze quando morì mio marito. E ho deciso di parlarne".

Quelle di suo marito e di Gulminelli sono storie che è possibile raccontare in parallelo?

"Sì, come scritto nel vostro articolo inizialmente venne riconosciuta ad entrambi la rivalutazione della pensione perché avevano lavorato a contatto con l’amianto. La prima sentenza, favorevole a mio marito, fu del 2003. Venne poi ribaltata in Appello, poi si andò in Cassazione e nuovamente in Appello. L’ultima sentenza nel 2015, fu sfavorevole ad Enzo. E questo perché il perito disse che non c’erano prove che i lavoratori fossero mai stati a contatto con fibre d’amianto. Nei confronti delle persone coinvolte c’è stata una sorta di accanimento. Dopo una sentenza favorevole pensavano di avercela fatta, e invece non era così.

Voi avete sempre pensato il contrario?

"Sì, da subito. Ad Enzo venne diagnosticato un tumore nel 2012. L’anno successivo gli venne asportato il polmone sinistro. E io ho assistito impotente alla morte di mio marito, divorato da un tumore al polmone dovuta all’esposizione all’amianto sul posto di lavoro".

Quanti soldi ha dovuto restituire all’Inps?

"69mila euro. Dopo 47 anni di matrimonio, mi sono ritrovata sola, invalida al 100% e malata. Ho restituito la somma con un peso nel cuore e una rabbia infinita, senza avere la possibilità di verificare il conteggio".

Cioè si è fidata della comunicazione dell’Inps sull’ammontare della somma da restituire?

"Sì. Iniziammo a ridare i soldi nel 2015, finendo di pagarli alcuni mesi fa. Però non ho mai avuto modo di poter effettuare un mio conteggio. Contesto la mancanza di trasparenza da parte dell’Inps. Istituto che, tra l’altro, sulla morte di mio marito la pensa in maniera totalmente opposta rispetto all’Inail".

Si spieghi.

"Beh, l’Inail ha riconosciuto a mio marito una pensione di invalidità dovuto al suo lavoro, e l’Inps no. E dall’Inps, quando ho finito di pagare, non ho ricevuto nemmeno una lettera per dire, semplicemente, che non ci sono più pendenze".

Luca Bertaccini