I Di Dioux a Passogatto

Domani pomeriggio, alle 15.30, in via Passogatto 10 nell’omonima frazione, il gruppo del circolo Arci invita a un pomeriggio musicale con i Di Doux in concerto. I Di Doux sono un gruppo folk con Sara Pierleoni, voce e basso elettrico, e Giuseppe Grassi, chitarra e tastiere. Nel concerto le note del gruppo

accompagneranno in un viaggio tra Francia, Italia e Brasile attraverso musiche e danze tradizionali.