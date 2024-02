"I diamanti valevano meno". Condannata la banca

L’istituto di cui era cliente, in luogo di più tradizionali forme di investimento, le aveva proposto l’acquisto di diamanti. Ma una volta sottoscritto il contratto, aveva scoperto che il valore di quelle pietre era inferiore a quello versato e ne chiedeva la nullità. Se in primo grado il tribunale di Ravenna le aveva dato torto, a Bologna la Corte d’Appello ha accolto il ricorso della correntista oggi 60enne– tutelata dall’avvocato Celestino Salami –, condannando il Banco Bpm a rifonderle, in aggiunta alle spese legali, 3000 euro: la differenza tra il prezzo pagato e quello di mercato delle pietre.

Urge riassunto. La donna era stata contattata nel 2015 da una dipendente della filiale di Lugo dell’istituto di credito, finendo per sottoscrivere un investimento in diamanti per 11.600 euro venduti dalla Intermarket Diamond Business (Idb). In seguito era venuta a conoscenza che la Idb era fallita e che, attraverso una consulenza di parte, "il valore delle pietre era la metà del prezzo pagato". La pretesa nullità del contratto era stata rigettata dalla banca, la quale si difendeva sostenendo che si sarebbe limitata a segnalare alla Idb l’interesse della cliente, che i rapporti tra la stessa e la Idb erano di tipo diretto, con integrale assunzione di responsabilità della società e che nella brochure informativa era previsto espressamente che la banca avrebbe svolto solo attività di orientamento. In primo grado, nel novembre 2020, il tribunale aveva rigettato il ricorso, in quanto non sarebbe risultato provato il ruolo attivo e di proposizione da parte dei dipendenti della banca, né che gli stessi avessero fornito informazioni erronee. In buona sostanza, la Bpm non avrebbe avuto alcuna responsabilità in quanto il contratto era tra cliente e Idb, cioè il venditore. Conclusioni alle quali la cliente, tramite l’avvocato Salami, ha presentato ricorso in appello, facendo leva soprattutto su una delibera Agcm del settembre 2017: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva accertato che "le pratiche commerciali, consistenti nella vendita di diamanti da investimento, poste in essere dalla Idb e Banco Bpm, costituivano una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo". Tutelando un’altra correntista, di una filiale di Mantova, lo stesso legale aveva trovato "parziale accoglimento" dal tribunale lombardo per un caso analogo, con l’istituto di credito a luglio 2023 condannato a rifondere 14mila euro.

Ora, anche i giudici di appello hanno motivo di ritenere "erronea" le valutazioni del tribunale civile di Ravenna, imputando alla banca "una complessa dinamica intermediaria caratterizzata dalla diffusione di informazioni parziali e/non trasparenti, contegni gravemente omissivi e condotte ingannevoli" circa l’investimento proposto. Quanto al danno subito dalla cliente, la corte parla di "evidente improficuità dell’investimento, caldeggiato come bene rifugio". La corte ricorda come nel 2017 Agcm, con provvedimento confermato dal Tar, avesse già inflitto una sanzione di 3.350.000 euro vietando la continuazione di questa pratica, per la quale aveva stipulato accordi con Idb finalizzati alla vendita dei diamanti, "che prevedevano una provvigione per l’istituto di credito parametrato al volume di vendita (dal 5 al 15%). In pratica vi era un accordo di collaborazione tra la due Spa. Per questo, non potendo ridimensionare il proprio ruolo a "mera segnalazione", "appare evidente che l’autore dell’illecito non possa essere esonerato da responsabilità".

