I dieci anni di Bonobolabo. Fino alla vigilia mostre ed eventi

Da oggi al 24 dicembre Bonobolabo festeggia i suoi 10 anni di attività con mostre ed eventi alla biblioteca Oriani di Ravenna.

Bonobolabo nasce da un’idea di Marco Miccoli nel 2013: skate shop e spazio espositivo, negli anni si evolve e diventa un brand specializzato in merchandising d’autore: tavole da skate, serigrafie, stampe fine art, collaborazioni di ogni genere con artisti italiani ed internazionali del mondo della street art, dell’illustrazione e del fumetto.

Ericailcane, Milo Manara, Eron, Laurina Paperina, Ale Giorgini, Alvin, sono solo alcuni dei nomi con i quali Miccoli lavora in modo continuativo e da quest’anno le produzioni sono approdate nei bookshop di vari musei come Macro e Palazzo delle Esposizioni a Roma e Palazzo Strozzi a Firenze.

Si comincia oggi alle 18 con l’inaugurazione di due mostre, una che ripercorre il percorso di Bonobolabo dal 2013 ad oggi, l’altra degli Artisti del Cavolo. In più verrà inaugurata una rampa da skate installata nel giardino della biblioteca dove si potrà skatare liberamente. Le tavole da skate della mostra ’Miracolo a Milano’ di Alvin, Nina Zilli e Raptuz saranno presenti assieme a quelle dei più importanti artisti della scena contemporanea. Domani alle 18 verrà presentato il libro ’Nessuna regola. 40 anni di skateboard in Italia’ di Lele Lutteri. Sabato invece verrà annunciato il vincitore del concorso di illustrazione nazionale, nato nel 2016, ’Sketch your bones deck’.

Lunedì 18 dicembre, fuori dal Mar, alle 12 si inaugura il murales di Refreshink in occasione della Biennale del mosaico contemporanea. Mercoledì 20, sempre alle 18, presentazione di due libri: l’artbook di Stefano Babini “Femmes” e il romanzo “Le radici del buio” di Renato Gadda. Saranno presenti gli autori. Venerdì 22 alle 16 arrivano gli Artisti del cavolo per presentare il libro ’Ricette del cavolo’ di Clonsi e Maicol&Mirco. Sabato 23 dicembre dalle 16 alle 21 dj-set con Geo from Hell.