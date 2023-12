I ‘diSEGNI del tempo’ nelle foto di Mirco Villa

A Villa Ortolani di Voltana oggi alle 11 s’inaugura la mostra ‘diSEGNI del tempo’, ispirata agli eventi climatici (alluvione e tornado) che hanno colpito la frazione lughese. Durante le festività natalizie sarà possibile visitare l’esposizione delle immagini del fotografo Mirco Villa, affiancate dai lavori degli studenti delle scuole voltanesi. "Quando ho pensato a questo titolo – osserva Villa – ho inteso invitare alla riflessione sui segni che il tempo meteorologico e i fenomeni recentemente avvenuti nelle nostre zone lasciano sull’ambiente in cui viviamo. Nella mia esperienza fotografica e nei viaggi che ho fatto negli ultimi decenni ho sempre ricercato la possibilità di ritrarre località inconsuete per le loro caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche, tant’è che la collana di libri di recente uscita, intitolata ‘Estremi’, è dedicata proprio agli aspetti climatici, ambientali e paesaggistici di zone estreme del pianeta". Dopo ‘Svalbard: terra al limite’, uscito nel 2022, Villa quest’anno ho pubblicato ‘Namibia: colori, contrasti, natura’, un libro fotografico che racconta il territorio namibiano come teatro di uno spettacolo della natura. "La Namibia è uno degli Stati meno densamente popolati della Terra – spiega l’autore – ; una terra di colori intensi e di grandi contrasti, tra deserti, oasi verdi e un patrimonio faunistico e naturale che conquista. Per realizzare il lavoro ho gestito il percorso in autonomia, attraverso strade e piste estranee ai percorsi tradizionali, grazie a un mezzo 4x4 superaccessoriato con batterie e ruote di ricambio, scorte di acqua e cibo. In questo modo mi è stato possibile raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili". I libri di Villa possono essere acquistati in piazza dell’Unità 12/1 a Voltana o su www.mircovilla.it.

Luigi Scardovi