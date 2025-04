I disegni di Farneti a Bagnacavallo

“Cronache dell’altro mondo” è il titolo della mostra di disegni di Filippo Farneti ospitata nella vetrina di Bottega Matteotti, a Bagnacavallo fino al 25 maggio.

Con pochi tratti essenziali e disegni veloci, realizzati su una moltitudine di fogli colorati, questa serie di lavori ci racconta un mondo in cui gli uomini sono piccolissimi e si muovono in uno spazio molto più grande di loro, oppure vivono nel cielo, camminando sulle nuvole, leggeri come l’aria.

La leggerezza e la poesia di queste “cronache dell’altro mondo” ci conducono in un universo in cui l’uomo non piega la realtà al proprio volere, ma la capovolge, la sfiora appena o la sogna a occhi aperti. Filippo è nato a Ravenna, dove ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti.