"I dispetti degli studenti al Centro ’Il Tondo’"

Dal centro sociale ’Il Tondo’ di Lugo, confinante con il Polo Tecnico di via Lumagni, protagonista negli ultimi giorni per un fatto di cronaca (uno studente aggredito nel cortile e che ha rimediato il naso rotto e la diffusione del video riguardante le botte all’alunno), proviene un’altra segnalazione di episodi frutto, secondo la presidente, dei comportamenti di alcuni studenti.

A parlare è Paola Mazzotti, presidente del centro ’Il Tondo’, che racconta di "dispetti" fatti ai danni del centro. "Il confine fra noi e l’Istituto è delimitato da una rete metallica– spiega – che ad un certo punto viene a mancare. Proprio in quel punto l’Enel ha collocato la cabina del contatore, che noi teniamo chiusa con un lucchetto. Quella cabina alimenta una parte del centro sociale. Improvvisamente, qualche tempo fa, ci siamo accorti di subire delle improvvise interruzioni della corrente che, fra l’altro, hanno fatto sparire delle importanti richieste per fondi che intendevamo inoltrare alla Regione. Abbiamo indagato e quindi scoperto che quelle interruzioni erano provocate dal fatto che qualcuno aveva rotto il lucchetto della cabina per poi divertirsi, se così si può dire, a giocare con l’interruttore".

I sospetti, che hanno motivato Paola Mazzotti a cercare un contatto con la dirigente dell’istituto, ricadono sugli studenti del Compagnoni, visti più volte a concentrarsi nei pressi della cabina durante l’intervallo di metà mattina. La stessa cosa si manifesta con l’altra cabina, questa volta del gas, situata nel parco del Tondo. "Lì si siedono i ragazzi – continua Mazzotti –. E guarda caso, ogni tanto restiamo senza riscaldamento. Gli studenti lo staccano apposta provocando un disagio continuo visto che ospitiamo anche delle iniziative di bambini. Quando uno dei miei consiglieri ha tentato di parlare con la dirigente, lei ha sottolineato di essere responsabile dei ragazzi solo quando questi ultimi sono in classe. Ma anche il cortile della scuola fa parte dell’Istituto. Fino a che rimangono al suo interno, è la scuola che dovrebbe lanciare agli studenti messaggi legati al rispetto altrui. Ero intenzionata a tornare da lei per cercare di trovare una soluzione, ma nel frattempo è successo l’episodio dell’aggressione. Il nostro disagio è tanto e non intendo lasciar perdere – conclude – ma a questo punto, neppure rischiare la mia incolumità visto che in quel cortile c’è di tutto".

Monia Savioli