I disturbi alimentari tra i più giovani. Nel 2024 sei ricoveri tra i minori: "Spesso c’è un disagio psicologico"

La spirale è iniziata subito dopo la pandemia: chiuse nelle loro camerette, tagliate fuori dalla scuola e dai contesti sociali che erano la loro quotidianità, le adolescenti si sono scoperte fragili, insoddisfatte, ansiose.Negli ultimi anni c’è stato un grosso aumento dei casi di ‘dna’, abbreviazione che sta per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Dal 2012 ogni anno il tema viene ricordato anche nella ‘giornata lilla’, il 15 marzo, che ora è diventata ‘settimana lilla’, iniziata già sabato.

Anche a Ravenna sono cresciuti moltissimo i ricoveri in Pediatria di ragazzine (perché sono per la maggior parte femmine, anche se non manca qualche caso al maschile) che soffrono per queste patologie. Partiamo dai numeri: nel 2024 sono stati 6 i ricoveri in Pediatria, per minori che avevano dai 13 ai 17 anni, e 3 di adulti tra i 20 e i 35 anni nel reparto di Gastroenterologia. I nuovi casi di minori seguiti dal servizio nel 2024 sono stati 63 (in linea col resto della Romagna), contro una media pre-pandemia di circa 40 all’anno. Per gli adulti nel 2024 i ricoveri sono meno ma i nuovi casi di più: 97. Il salto è arrivato subito dopo la pandemia: dal 2019 al 2022 c’è stato un aumento del 51,3%. L’anno scorso ha visto un leggero calo, ma i numeri restano ancora molto alti.

"La fascia più interessata è quella dai 12 anni fino ai 20, 25. L’età infatti si è abbassata e abbiamo visto anche accessi da parte di ragazzine molto piccole – dice Giovanna Fabbri, responsabile del programma dell’Ausl contro i dna –. La maggior parte sono ragazze, abbiamo visto anche alcuni maschi, tra i minori, ma parliamo di tre nuovi casi tra gli accessi ambulatoriali in un anno". Per quanto riguarda le patologie, "abbiamo per la maggior parte disturbi come l’anoressia nervosa di tipo restrittivo – prosegue Fabbri –. E poi bulimia nervosa e disturbi del comportamento alimentare legati a disturbi da disadattamento. Vediamo spessi comorbidità tra disturbi del comportamento alimentari e disturbi dell’adattamento: ad esempio ragazzi che hanno vissuto una grossa criticità emotiva o che hanno dovuto affrontare eventi che hanno avuto un forte impatto, come lutti, trasferimenti… Ad esempio prendiamo un ragazzo che cambia scuola per un trasferimento: si trova in un nuovo contesto, ha paura, si crea un disagio emotivo che non sa come fronteggiare. L’unica cosa che può controllare è il cibo, con restrizioni o abbuffate in momenti di noia o di sconforto. Queste situazioni non si affrontano solo intervenendo sulla parte disfunzionale, ma lavorando anche sulla causa di tutto questo: ansia o scarsa autostima, ambiti affettivi, relazioni". Diverso è il caso in cui ci si trovi di fronte ad anoressia o bulimia nervosa: "Lì si lavora espressamente sul disturbo alimentare col trattamento psicologico individuale, con riabilitazione nutrizionale, e se necessario, anche col trattamento farmacologico – aggiunge Fabbri – che gestisce la psichiatra o neuropsichiatra".

L’altra faccia della medaglia sono i tanti casi di ragazzi in sovrappeso: "Rispetto al passato, ultimamente vediamo molti casi di ’bed’, binge eating disorder: ragazzi in forte sovrappeso che vivono una disregolazione nel rapporto col cibo. Mangiano tanto, ma mancano quelle che chiamiamo ’condotte di compenso’: attività fisica, vomito, lassativi. Questo comporta un aumento di peso". Ora l’Ausl sta lavorando a dei percorsi di cura per questi ragazzi: quello per l’obesità infantile si chiama ’Bimbinforma’.

Sabato, in occasione della giornata del fiocchetto viola, si terrà una mattinata di approfondimento al teatro Rasi, dalle 9 alle 13: interverranno diversi esperti per parlare di salute mentale, disturbi dell’alimentazione, trattamento e prevenzione.

