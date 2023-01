I diversi detti popolari sui somari

T’sì un sumàr!’ (Sei un somaro!), si dice allo studente svogliato, al figlio ribelle o a chi fa male un lavoro. Ma è giusto fare riferimento al somaro per esprimere un giudizio negativo? Secondo la cultura popolare sì: " E’ vêl pió ’na gâmba ’d cavàl ch’n’è cvàtar d’un sumàr" (Vale più una gamba di cavallo che quattro di un somaro). Ed era sempre il somaro ad essere ricordato per indicare qualcuno che si accontenta di poco quando ha sottomano di meglio: "E’ sumàr e’ pörta e vén e e’ bèv l’acva" (Il somaro porta il vino e beve l’acqua). E quando il somaro s’intestardisce sono dolori per chi lo conduce: "Cvând ch’u s’impôta u ne smov gnânca dó péra ’d bu" (Quando s’impunta non lo smuovono neanche due paia di buoi).