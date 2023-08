I ’Doctor Bob & Friends’ si esibiscono per gli alluvionati

Il Lugo Summer Live chiude in bellezza. Oggi l’ultimo concertocon la serata tradizionale Lugstock, con incasso devoluto in beneficenza, al netto delle spese, alla Scuola dell’Infanzia V. Capucci, danneggiata pesantemente dalla recente alluvione. Sul palco saliranno Doctor Bob & Friends, serata blues rock. La band sarà compasta da Doctor Bob chitarra e voce; Moreno Fabbri al basso; Luca Emiliani all’organo Hammond; Marco Zappi alla chitarra; Marco Giolli (allievo di Billy Cobham) alla batteria. Biglietti qui: https:www.vivaticket.comitticketdoctor-bob-friends-lugstock-per-la-romagna213912. Prezzo 10 euro, con possibilità di acquistarli anche in loco dalle 20.15. Sono consentite prenotazioni: 392767 7315. Main sponsor è la Bcc della Romagna Occidentale. Gli organizzatori ringraziano "l‘associazione Luge20 e il presidente Marco Zappi, Livio Venturini, Luca Emiliani , Marco Giolli, Moreno Fabbri Luigi Iorio Fotografo Arci Ravenna". Inizio concerto ore 21.30 al Pavaglione.